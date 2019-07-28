Замглавы МИД Ирана рассказал об итогах заседания совместной комиссии в Вене

ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Министерская встреча "пятерки" и Ирана может состояться в ближайшее время, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам заседания совместной комиссии в Вене.

"Мы обсудили возможность созыва министерской встречи, она может состояться в ближайшее время. Точная дата пока не определена, но мы решили, что такая встреча состоится и она может быть успешной. Для этого нам нужно хорошо подготовиться",- сказал Аракчи журналистам.

Он отметил, что прошедшее заседание совместной комиссии было продуктивным и конструктивным.

"Я не могу сказать, что мы урегулировали все вопросы, но стороны подтвердили приверженность СВПД", - подчеркнул замглавы МИД ИРИ.

Стороны обсудили в том числе и вопросы, касающиеся задержания танкеров в Ормузском проливе и Гибралтаре.

"Мы выразили свою озабоченность по поводу задержания танкера с иранской нефтью - эти шаги противоречат СВПД и резолюции СБ ООН 2231, так как, согласно соглашению, Иран имеет право на подобный экспорт. Мы заявили об этом сегодня",- отметил Аракчи.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.