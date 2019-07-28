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РИА Новости

Замглавы МИД Ирана рассказал об итогах заседания совместной комиссии в Вене

Вчера, 16:02
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Министерская встреча "пятерки" и Ирана может состояться в ближайшее время, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам заседания совместной комиссии в Вене.
"Мы обсудили возможность созыва министерской встречи, она может состояться в ближайшее время. Точная дата пока не определена, но мы решили, что такая встреча состоится и она может быть успешной. Для этого нам нужно хорошо подготовиться",- сказал Аракчи журналистам.
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Он отметил, что прошедшее заседание совместной комиссии было продуктивным и конструктивным.
"Я не могу сказать, что мы урегулировали все вопросы, но стороны подтвердили приверженность СВПД", - подчеркнул замглавы МИД ИРИ.
Стороны обсудили в том числе и вопросы, касающиеся задержания танкеров в Ормузском проливе и Гибралтаре.
"Мы выразили свою озабоченность по поводу задержания танкера с иранской нефтью - эти шаги противоречат СВПД и резолюции СБ ООН 2231, так как, согласно соглашению, Иран имеет право на подобный экспорт. Мы заявили об этом сегодня",- отметил Аракчи.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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