Патриарх Кирилл в день Крещения Руси предостерег россиян от "ложных идей"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время молебна у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади по случаю Дня Крещения Руси

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где состоялся торжественный молебен святому.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.

Предстоятель Русской православной церкви совершил торжественный молебен у памятника крестившему Русь святому князю Владимиру и напомнил верующим об опасности чуждых "идеологических конструкций", которые могут на первый взгляд показаться привлекательными. "Крещение Руси, совершенное святым князем Владимиром, вплетено в личную судьбу каждого из нас. Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями - и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к пришедшим на богослужение.

Он подчеркнул, что последствия такого ошибочного выбора "обычно весьма печальны" как для общества, так и для государства.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади после завершения Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади после завершения Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси

Первоиерарх также отметил важность "утверждения связи с историей", добавив, что в первую очередь это должна быть не история конфликтов, переворотов, трагедий и войн, но история святых. "Мы должны помнить о святом Владимире как о человеке, жизнь и деяния которого остаются закваской, меняющей нашу жизнь, здесь и сейчас", - заключил патриарх Московский и всея Руси.

Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.

В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.