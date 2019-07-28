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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл в день Крещения Руси предостерег россиян от "ложных идей"

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время молебна у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади по случаю Дня Крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время молебна у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади по случаю Дня Крещения Руси
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где состоялся торжественный молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.
Предстоятель Русской православной церкви совершил торжественный молебен у памятника крестившему Русь святому князю Владимиру и напомнил верующим об опасности чуждых "идеологических конструкций", которые могут на первый взгляд показаться привлекательными. "Крещение Руси, совершенное святым князем Владимиром, вплетено в личную судьбу каждого из нас. Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями - и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к пришедшим на богослужение.
Он подчеркнул, что последствия такого ошибочного выбора "обычно весьма печальны" как для общества, так и для государства.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКрестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади после завершения Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси
Крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади после завершения Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Крестный ход к памятнику святому князю Владимиру на Боровицкой площади после завершения Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси
Первоиерарх также отметил важность "утверждения связи с историей", добавив, что в первую очередь это должна быть не история конфликтов, переворотов, трагедий и войн, но история святых. "Мы должны помнить о святом Владимире как о человеке, жизнь и деяния которого остаются закваской, меняющей нашу жизнь, здесь и сейчас", - заключил патриарх Московский и всея Руси.
Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.
В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после - русские цари венчались на царство. В XIV – XVII веках Успенский собор – усыпальница предстоятелей Русской церкви. Сейчас Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Популярные комментарии
Без канализации, водопровода, газопровода, дорог, больниц, мостов, нормального жилья, высоких зарплат и пенсий народ существовать, получается, может, а вот без некоей "идентичности" - ну никак...
28 июля, 18:00
big_medved
1620002
Поздно призывать. Вчера те кто за айфон жизнь отдаст - это показали
28 июля, 16:22
jjuws-w
212219
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