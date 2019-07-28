В Иране рассказали, что ищут новые способы обхода санкций США

"Мы организуем несколько экспертных встреч, чтобы найти практические решения для того, чтобы Иран смог получить свои выгоды от снятых ранее санкций. Одно из таких решений - это INSTEX, он, правда, еще не работает, но уже находится на финальной стадии запуска", - сказал он.