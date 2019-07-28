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РИА Новости

В Иране рассказали, что ищут новые способы обхода санкций США

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Иран и "пятерка" работают над практическими шагами по обходу санкций США помимо специального механизма INSTEX, заявил журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы организуем несколько экспертных встреч, чтобы найти практические решения для того, чтобы Иран смог получить свои выгоды от снятых ранее санкций. Одно из таких решений - это INSTEX, он, правда, еще не работает, но уже находится на финальной стадии запуска", - сказал он.
"Мы решили предпринять другие практические шаги в других сферах, в том числе в энергетическом секторе и сфере торговли", - добавил замглавы МИД ИРИ.
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