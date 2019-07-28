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РИА Новости

Командующий ЧФ заявил о кардинальных переменах в развитии флота за пять лет

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Черноморский флот за последние пять лет кардинально изменился, заявил командующий флотом – вице-адмирал Игорь Осипов.
Осипов впервые принял парад боевых кораблей, который прошёл в Севастополе в воскресенье по случаю Дня ВМФ.
Черноморский флот
13 мая 2018, 08:00
Черноморский флот России
"За последние пять лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в "родную гавань" и заботе государства о развитии и модернизации флота", - приводит слова Осипова пресс-служба правительства Севастополя.
По словам командующего, сегодня флот выполняет задачи с качественно новой составляющей соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации и ПВО, морской пехоты, сухопутных и береговых ракетно-артиллерийских войск.
"Мы продолжаем принимать и осваивать новые корабли и современные образцы военной техники", – сказал Осипов.
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Вчера, 04:04
День Военно-морского флота РФ
5420011
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День ВМФ России – 2019Игорь ОсиповЧерноморский флот ВМФ РоссииКрымСевастопольБезопасностьОбщество
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