Командующий ЧФ заявил о кардинальных переменах в развитии флота за пять лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Черноморский флот за последние пять лет кардинально изменился, заявил командующий флотом – вице-адмирал Игорь Осипов.

Осипов впервые принял парад боевых кораблей, который прошёл в Севастополе в воскресенье по случаю Дня ВМФ.

"За последние пять лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в "родную гавань" и заботе государства о развитии и модернизации флота", - приводит слова Осипова пресс-служба правительства Севастополя.

По словам командующего, сегодня флот выполняет задачи с качественно новой составляющей соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации и ПВО, морской пехоты, сухопутных и береговых ракетно-артиллерийских войск.