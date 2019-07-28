Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России. 28 июля 2019

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, передает пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, визит главы российского правительства на полуостров "не согласован с украинской стороной".

Сегодня Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота.

Премьер планирует пробыть в Крыму два дня, запланированы встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым. Кроме того, Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов на полуострове.

Киев неоднократно выражал протест, когда президент или премьер посещали полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.