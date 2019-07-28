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РИА Новости

Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

Вчера, 15:39
53121
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России. 28 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России. 28 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, передает пресс-служба ведомства.
Как уточняется в сообщении, визит главы российского правительства на полуостров "не согласован с украинской стороной".
Международный аэропорт Симферополь
Вчера, 07:36
В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
Сегодня Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота.
Премьер планирует пробыть в Крыму два дня, запланированы встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым. Кроме того, Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов на полуострове.
Киев неоднократно выражал протест, когда президент или премьер посещали полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.
Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало, что никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать субъекты Федерации.
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Дмитрий МедведевКрымУкраинаПолитика
Популярные комментарии
А они не могут оптом протестовать? Ну, скажем, по итогам года. Или на год вперед. Чтобы каждый раз не суетиться?)))))))))
28 июля, 15:55
Екатерина Горобец
148400006
Ну здесь ничего нового.. Все по прежниму перемен не видно..
28 июля, 15:44
Алексей Алекс
86160103
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