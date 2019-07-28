В Москве проверяют сообщения о минировании еще двух бизнес-центров

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще два бизнес-центра проверяют правоохранители на севере и юго-западе Москвы после анонимных угроз "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Проводятся проверки в бизнес-центрах "71" на Дмитровском шоссе и "Нео Гео" на улице Бутлерова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация людей пока не проводится.