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РИА Новости

В Москве проверяют сообщения о минировании еще двух бизнес-центров

Вчера, 15:35
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще два бизнес-центра проверяют правоохранители на севере и юго-западе Москвы после анонимных угроз "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проводятся проверки в бизнес-центрах "71" на Дмитровском шоссе и "Нео Гео" на улице Бутлерова", - сказал собеседник агентства.
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13 июля, 18:32
Жителя Нижегородской области задержали за звонок о "минировании"
По его словам, эвакуация людей пока не проводится.
Ранее в воскресенье неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, свыше 1,1 тысячи человек эвакуированы.
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