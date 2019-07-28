Роухани назвал главную причину напряженности в Персидском заливе

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Присутствие внешних сил в Персидском заливе станет основной причиной напряженности в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром иностранных дел Султаната Оман Юсефом бен Алави, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

"Присутствие иностранных сил не только не способствует безопасности региона, но станет основной причиной региональной напряженности", - заявил Роухани.

Президент также отметил, что "неприятные инциденты и напряжение в регионе сегодня коренятся в одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Великобритания намерена созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.