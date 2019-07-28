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РИА Новости

Роухани назвал главную причину напряженности в Персидском заливе

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Присутствие внешних сил в Персидском заливе станет основной причиной напряженности в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром иностранных дел Султаната Оман Юсефом бен Алави, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.
"Присутствие иностранных сил не только не способствует безопасности региона, но станет основной причиной региональной напряженности", - заявил Роухани.
Президент также отметил, что "неприятные инциденты и напряжение в регионе сегодня коренятся в одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".
Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Великобритания намерена созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
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Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
26 июля, 20:19
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