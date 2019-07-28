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РИА Новости

Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции составили протоколы в отношении задержанных за различные правонарушения на несанкционированной акции в центре столицы в субботу, больше половины задержанных — не москвичи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в воскресенье.
"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы", — сказал сотрудник пресс-службы.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
27 июля, 21:36
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
В пресс-службе столичного главка полиции РИА Новости ранее рассказали, что на несогласованной акции в субботу задержали 1074 человека.
Митинг, который прошел в субботу, не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства: Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка организовать беспорядки ни к чему хорошему не приведет и порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом. О незаконности акции и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура и полиция.
Сотрудники ОМОНа РФ на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы
27 июля, 19:58
В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Забыли только сказать, что больше половины Москвы иногородние, которые приехали посмотреть, вдруг хоть в центре великой державы можно заработать денег, ибо в остальных местах люди доедают последний ... без хлеба.)))
28 июля, 16:32
Fedja Filatov
2267135231
Прикольно! Приехали поддержать своих кандидатов В Московскую думу с других городов...
28 июля, 15:42
Алексей Алекс
24475016107
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