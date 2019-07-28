Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции составили протоколы в отношении задержанных за различные правонарушения на несанкционированной акции в центре столицы в субботу, больше половины задержанных — не москвичи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в воскресенье.

"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы", — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе столичного главка полиции РИА Новости ранее рассказали, что на несогласованной акции в субботу задержали 1074 человека.

Митинг, который прошел в субботу, не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства: Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".