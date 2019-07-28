ТЦ "Атриум" в Москве проверяют после сообщения о минировании

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступили угрозы взрывов в адрес бизнес-центра "Манхэттен" на улице Нижняя Красносельская и торгового центра "Атриум" на Земляном валу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке зданий, свыше 1,1 тысячи человек эвакуированы.