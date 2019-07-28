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РИА Новости

Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗдание, где расположена штаб-квартира партии "Ликуд", в Тель-Авиве, Израиль
Здание, где расположена штаб-квартира партии Ликуд, в Тель-Авиве, Израиль
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
На внешних стенах здания, известного как "Мецудат-Зеев", Владимир Путин, Дональд Трамп и Нарендра Моди улыбаются своему израильскому коллеге и жмут ему руку.
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"Нетаньяху. Другая лига", — гласит надпись, сопровождающая каждый из трех плакатов.
Под этим лозунгом израильский премьер, гордящийся добрыми отношениями с лидерами крупнейших мировых держав, выиграл апрельские выборы и идет на сентябрьские во главе партии "Ликуд".
Необходимость второй раз за год обратиться к избирателям возникла из-за того, что Нетаньяху, несмотря на одержанную весной победу, не смог создать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался. Чтобы не допустить перехода мандата на формирование правительства к оппозиции, сторонники премьер-министра инициировали роспуск кнессета с назначением выборов на 17 сентября.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Вот же россиян от Поршенка и Украины колбасит. Наверно на всю жизнь Петра запомнят.
28 июля, 15:25
МКМишка Квакин
2221009
Порошенко, Нетаньяху кто следующий?)))
28 июля, 15:14
Дима Ф
12000012
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