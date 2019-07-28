Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.

На внешних стенах здания, известного как "Мецудат-Зеев", Владимир Путин, Дональд Трамп и Нарендра Моди улыбаются своему израильскому коллеге и жмут ему руку.

"Нетаньяху. Другая лига", — гласит надпись, сопровождающая каждый из трех плакатов.

Putin-Trump-Modi. Likud headquarters today pic.twitter.com/KRDWZbNyWk — Tal Shalev (@talshalev1) July 28, 2019

Под этим лозунгом израильский премьер, гордящийся добрыми отношениями с лидерами крупнейших мировых держав, выиграл апрельские выборы и идет на сентябрьские во главе партии "Ликуд".