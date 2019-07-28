Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T14:53Z
https://ria.ru/20190728/1556948748.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155679/36/1556793666_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_1ff408b7447cc1d12b3bb6c0043034e9.jpg
РИА Новости
Культура

Балет и оркестр Большого театра отправились на масштабные гастроли в Лондон

Вчера, 14:53
202
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСветлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ
Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана Корсар в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Балет и оркестр Большого театра отправились на гастроли в Лондон, где будут выступать с 29 июля по 17 августа на сцене Ковент-Гарден, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
На очередных гастролях в Лондоне зрители увидят балеты "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спартак" и "Светлый ручей".
Вид на сцену и зрительный зал Большого театра
7 декабря 2018, 10:13
ГАБТ представит премьеру оперы "Один день Ивана Денисовича"
Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости генеральный директор ГАБТа Владимир Урин сказал, что гастроли посвящаются Виктору Хоххаузеру, "который вместе со своей супругой Лилиан в течение 60 лет возил на гастроли Большой и другие российские театры". По словам Урина, балет Большого театра везет в Лондон то, что уже показывали, по просьбе приглашающей стороны и пожеланию Лилиан.
Откроет выступления знаменитый балет выдающегося российского хореографа Юрия Григоровича "Спартак", а завершатся лондонские гастроли показом самого московского балета классического репертуара – "Дон Кихот".
В спектаклях заняты все звезды балета Большого театра. Британские зрители увидят Светлану Захарову, Екатерину Шипулину, Екатерину Крысанову, Ольгу Смирнову, Дениса Родькина, Артема Овчаренко, Руслана Скворцова, Семена Чудина, Игоря Цвирко и других.
За дирижерским пультом оркестра Большого театра будут стоять Павел Сорокин и Павел Клиничев.
Лондон ждет Большой театр - билеты на спектакли давно распроданы.
200001
Обсудить 0
КультураБольшой театрМоскваЛондон
Рекомендуем
Балет Спящая красавица в Новосибирском академическом театре оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета выступит в ГАБТе впервые за 40 лет
РИА
Новости
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Юлия Меньшова заглянула в будущее в день своего 50-летия
Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival
В Сочи пройдет Международный фестиваль Sochi Jazz
Транзит газа через Украину снизился после перезапуска "Северного потока"
Лента
новостей
Презентация нового проекта Киноконцерт
Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков заявил о необходимости ограждения СВПД от деструктивных шагов США
П/к, посвященная предпремьерному показу фильма Неудержимые в Киеве
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен продемонстрировали, что не хотят стареть
Полиция разгоняет демонстрантов в Гонконге
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время молебна у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади по случаю Дня Крещения Руси
Патриарх Кирилл в день Крещения Руси предостерег россиян от "ложных идей"
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
В Москве проверяют сообщения о минировании еще двух бизнес-центров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России. 28 июля 2019
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
Лента новостейМолния