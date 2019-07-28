Балет и оркестр Большого театра отправились на масштабные гастроли в Лондон

Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ. Архивное фото

Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Балет и оркестр Большого театра отправились на гастроли в Лондон, где будут выступать с 29 июля по 17 августа на сцене Ковент-Гарден, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

На очередных гастролях в Лондоне зрители увидят балеты "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спартак" и "Светлый ручей".

Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости генеральный директор ГАБТа Владимир Урин сказал, что гастроли посвящаются Виктору Хоххаузеру, "который вместе со своей супругой Лилиан в течение 60 лет возил на гастроли Большой и другие российские театры". По словам Урина, балет Большого театра везет в Лондон то, что уже показывали, по просьбе приглашающей стороны и пожеланию Лилиан.

Откроет выступления знаменитый балет выдающегося российского хореографа Юрия Григоровича "Спартак", а завершатся лондонские гастроли показом самого московского балета классического репертуара – "Дон Кихот".

В спектаклях заняты все звезды балета Большого театра. Британские зрители увидят Светлану Захарову, Екатерину Шипулину, Екатерину Крысанову, Ольгу Смирнову, Дениса Родькина, Артема Овчаренко, Руслана Скворцова, Семена Чудина, Игоря Цвирко и других.

За дирижерским пультом оркестра Большого театра будут стоять Павел Сорокин и Павел Клиничев.