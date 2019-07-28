Военный совет Судана и вооруженные группировки договорились о гумпомощи

КАИР, 28 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и представители вооруженных суданских повстанческих движений в лице "Народного движения за освобождение Судана" договорились об освобождении политзаключенных и открытии коридоров для доставки гуманитарной помощи населению регионов, где продолжаются вооруженные конфликты, сообщает арабский спутниковый телеканал Переходный военный совет Судана и представители вооруженных суданских повстанческих движений в лице "Народного движения за освобождение Судана" договорились об освобождении политзаключенных и открытии коридоров для доставки гуманитарной помощи населению регионов, где продолжаются вооруженные конфликты, сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia

Ранее политическая оппозиция и вооруженные движения в качестве условия продолжения политического процесса в стране выдвинули требование о полном урегулировании вооруженных конфликтов в Дарфуре и других охваченных боевыми действиями провинциях.

Переговоры между военными, оппозицией и повстанцами проходили накануне в столице Южного Судана Джубе. На воскресенье намечено возобновление политических переговоров военсовета и оппозиции в Хартуме по пунктам Конституционной декларации, которая будет регулировать жизнь в стране на переходный период.

"Стороны договорились об освобождении всех политзаключенных "Народного движения за освобождение Судана", а также об отмене вынесенных заочно смертных приговоров в отношении лидеров движения… Кроме того, решено открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи населению районов, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов. Также предусмотрено продление соглашения о прекращении военных действий в этих районах", - сообщает сайт арабского спутникового телеканала.

Военные и оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации, переговоры по которой затягиваются.

В ходе консультаций, проходивших некоторое время назад в столице Эфиопии Аддис-Абебе между политической суданской оппозицией и "Революционным фронтом", объединяющим вооруженные движения Судана, Фронт потребовал выделить его представителям места в будущем Верховном правящем совете. Стороны договорились, что представители Фронта получат два из пяти предназначенных для гражданских сил кресла, еще три займут делегаты от "Сил за свободу и перемены". Оппозиция и представители вооруженных движений договорились также об избрании премьер-министра, но отложили формирование правительства до достижения всеобщего соглашения по прекращению боевых действий.