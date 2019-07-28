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РИА Новости

Военный совет Судана и вооруженные группировки договорились о гумпомощи

Вчера, 14:46
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КАИР, 28 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и представители вооруженных суданских повстанческих движений в лице "Народного движения за освобождение Судана" договорились об освобождении политзаключенных и открытии коридоров для доставки гуманитарной помощи населению регионов, где продолжаются вооруженные конфликты, сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Ранее политическая оппозиция и вооруженные движения в качестве условия продолжения политического процесса в стране выдвинули требование о полном урегулировании вооруженных конфликтов в Дарфуре и других охваченных боевыми действиями провинциях.
Переговоры между военными, оппозицией и повстанцами проходили накануне в столице Южного Судана Джубе. На воскресенье намечено возобновление политических переговоров военсовета и оппозиции в Хартуме по пунктам Конституционной декларации, которая будет регулировать жизнь в стране на переходный период.
"Стороны договорились об освобождении всех политзаключенных "Народного движения за освобождение Судана", а также об отмене вынесенных заочно смертных приговоров в отношении лидеров движения… Кроме того, решено открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи населению районов, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов. Также предусмотрено продление соглашения о прекращении военных действий в этих районах", - сообщает сайт арабского спутникового телеканала.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
18 июля, 03:47
ЛАГ поприветствовала соглашение между военным советом и оппозицией Судана
Военные и оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации, переговоры по которой затягиваются.
В ходе консультаций, проходивших некоторое время назад в столице Эфиопии Аддис-Абебе между политической суданской оппозицией и "Революционным фронтом", объединяющим вооруженные движения Судана, Фронт потребовал выделить его представителям места в будущем Верховном правящем совете. Стороны договорились, что представители Фронта получат два из пяти предназначенных для гражданских сил кресла, еще три займут делегаты от "Сил за свободу и перемены". Оппозиция и представители вооруженных движений договорились также об избрании премьер-министра, но отложили формирование правительства до достижения всеобщего соглашения по прекращению боевых действий.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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