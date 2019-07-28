Военные считают, что испытанные КНДР ракеты обойдут систему ПРО Южной Кореи

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Испытанные в четверг КНДР новые ракеты малой дальности могут обойти существующую в Южной Корее систему ПРО, к таким выводам пришли южнокорейские и американские военные на основании анализа траектории полета.

По данным газеты The Korea Times , испытанные Северной Кореей ракеты могут лететь горизонтально после стремительного снижения, а затем резко изменить траекторию на вертикальную для поражения цели, то есть выполнять так называемый динамический маневр "горка".

Именно эта особенность делает данный тип ракеты сложной для перехвата существующими в Южной Корее системами противоракетной обороны, так как последние предназначены для уничтожения ракет на "конечном" участке полета.

"У южнокорейский военных меньше времени для противодействия ракетам, способным летать по такой сложной траектории на малой высоте. Для того, чтобы повысить вероятность перехвата дислоцированными в Южной Корее системами PAC-3s, необходимо выпустить более число ракет по каждой из целей", - цитирует издание слова представителя южнокорейского оборонного ведомства.

В четверг со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Ракеты упали в Японском море, пролетев 600 километров, и не достигли исключительной экономической зоны Японии.

По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Его условно относят к типу KN23. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности. Тогда ракеты пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров. В то же время, с учетом разницы в дальности полета KN23 и выпущенных в четверг ракет, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, считает, что это были испытания новой ракеты.