Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T14:44Z
https://ria.ru/20190728/1556948595.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155690/29/1556902999_0:71:2362:1400_1036x0_80_0_0_eb752c374d29be967f87d6555269b663.jpg
РИА Новости

Военные считают, что испытанные КНДР ракеты обойдут систему ПРО Южной Кореи

Вчера, 14:44
955
© REUTERS / KCNAИспытания ракет в КНДР
Испытания ракет в КНДР
© REUTERS / KCNA
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Испытанные в четверг КНДР новые ракеты малой дальности могут обойти существующую в Южной Корее систему ПРО, к таким выводам пришли южнокорейские и американские военные на основании анализа траектории полета.
По данным газеты The Korea Times, испытанные Северной Кореей ракеты могут лететь горизонтально после стремительного снижения, а затем резко изменить траекторию на вертикальную для поражения цели, то есть выполнять так называемый динамический маневр "горка".
Испытания ракет в КНДР
26 июля, 05:03
СМИ назвали тип ракет, выпущенных КНДР
Именно эта особенность делает данный тип ракеты сложной для перехвата существующими в Южной Корее системами противоракетной обороны, так как последние предназначены для уничтожения ракет на "конечном" участке полета.
"У южнокорейский военных меньше времени для противодействия ракетам, способным летать по такой сложной траектории на малой высоте. Для того, чтобы повысить вероятность перехвата дислоцированными в Южной Корее системами PAC-3s, необходимо выпустить более число ракет по каждой из целей", - цитирует издание слова представителя южнокорейского оборонного ведомства.
В четверг со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Ракеты упали в Японском море, пролетев 600 километров, и не достигли исключительной экономической зоны Японии.
По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Его условно относят к типу KN23. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности. Тогда ракеты пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров. В то же время, с учетом разницы в дальности полета KN23 и выпущенных в четверг ракет, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, считает, что это были испытания новой ракеты.
В пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении о проведенных пусках, отметило, что "новое тактическое управляемое оружие" является "низковысотным со скользящей и скачкообразной траекторией", осложняющей его перехват.
Ракеты и бомбы КНДР
25 июля, 12:45
Главное оружие Ким Чен ЫнаДвадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
3120000
Обсудить 4
Южная КореяКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
РИА
Новости
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Машина патрульной полиции Украины
На Украине возбудили дело из-за скандального видео с генералом полиции
Опубликовано видео испытаний противоракетного комплекса "Хец-3" на Аляске
Лента
новостей
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Первые операции через систему INSTEX уже совершены, заявил Рябков
Здание, где расположена штаб-квартира партии Ликуд, в Тель-Авиве, Израиль
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
Президент России Борис Ельцин и Наина Ельцина выходят из здания аэропорта Орли во время визита во Французскую Республику
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: близкий к Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока — 2"
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани назвал главную причину напряженности в Персидском заливе
Города мира. Сеул
В Южной Корее планируют массовые акции протеста против Японии
Транзит газа через Украину снизился после перезапуска "Северного потока"
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Доля нового оружия и техники в ВМФ превысила 62%, заявил Путин
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Иране рассказали, что ищут новые способы обхода санкций США
Виды Сахалина
Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
Лента новостейМолния