Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ, сообщает "Зеркало недели".
По данным издания, самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии.
Также отмечается, что воздушное судно, предположительно, пилотировалось украинским экипажем, в результате инцидента один из летчиков погиб.
Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76. Согласно данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.