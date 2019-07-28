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РИА Новости

Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ

Вчера, 14:40
147342
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТранспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ, сообщает "Зеркало недели".
По данным издания, самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии.
Также отмечается, что воздушное судно, предположительно, пилотировалось украинским экипажем, в результате инцидента один из летчиков погиб.
Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76. Согласно данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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В мире
Популярные комментарии
Илюшек жалко... остальных нет)))
28 июля, 15:19
Дима Ф
9541308
А громче-бы звучало что "Российские каратели пробрались в Ливию и там устроили террор " и поверьте сенсация орел-бы успех!
28 июля, 15:08
ИИИсай Исаев
172520028
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