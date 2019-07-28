Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ

Транспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ, сообщает Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ, сообщает "Зеркало недели"

По данным издания, самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии.

Также отмечается, что воздушное судно, предположительно, пилотировалось украинским экипажем, в результате инцидента один из летчиков погиб.

Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76. Согласно данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета.