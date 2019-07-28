Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Акция протеста, которая началась в воскресенье в 15.00 по местному времени (10.00 мск), изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта.
В 18.05 (11.05 мск) полиция сделала предупреждение, что может применить слезоточивый газ. Спустя час полиция подняла красный флаг, предупреждающий о том, что применит силу, если толпа не разойдется.
Столкновения проходят в 200 метрах от здания канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. На место событий прибыли кареты скорой помощи, информации о пострадавших пока нет.