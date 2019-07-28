Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста, сообщает газета Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста, сообщает газета South China Morning Post

Акция протеста, которая началась в воскресенье в 15.00 по местному времени (10.00 мск), изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта.

В 18.05 (11.05 мск) полиция сделала предупреждение, что может применить слезоточивый газ. Спустя час полиция подняла красный флаг, предупреждающий о том, что применит силу, если толпа не разойдется.