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РИА Новости

В Кемеровской области в лесу пропал трехлетний ребенок

Вчера, 14:36
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КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Трехлетний ребенок пропал в лесу в Яшкинском районе Кемеровской области во время сбора грибов, сообщает областная пресс-служба ГУ МВД.
Отмечается, что сигнал о пропавшем ребенке поступил в отдел МВД России по Яшкинскому району в воскресенье около 13.00 местного времени. "Предварительно установлено, что житель села Власково отправился в лес вместе с тремя детьми. Во время поиска грибов младший из них потерялся", - говорится в сообщении.
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Приметы ребенка: рост около 95 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, короткие, глаза голубые. Был одет в голубую вязаную кофту, коричневые штаны, футболку, синие резиновые сапоги.
Сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия. Личный состав ОМВД России по Яшкинскому району обследует лесной массив. К стражам порядка присоединились спасатели и волонтеры.
Полицейские просят всех, кто увидит ребенка, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-(3845)-52-50-33 или "02" (с мобильного – "102").
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