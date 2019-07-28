В Слюдянском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за новой волны паводка

КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. В Слюдянском районе Иркутской области введен режим ЧС в связи с повышением уровня воды в реках и опасностью схода селей, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе региона.

"Специальные машины отправились в населенные пункты предупредить об опасности и возможности эвакуации. Пока в районе не объявлена эвакуация", — подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее сообщили гидрометеорологи, уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках Южного Прибайкалья. МЧС объявило об эвакуации жителей Тулуна и Тулунского района.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.