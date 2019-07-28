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РИА Новости

СК начал проверку после гибели девочки во время купания в Якутии

Вчера, 15:37
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ЯКУТИЯ, 28 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку на реке Лена у села Еланка Хангаласского района Якутии, где при купании утонула одна девочка, а вторая пропала без вести, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике Анна Колесник.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по республике сообщила, что ребенок погиб во время купания на несанкционированном пляже у села Еланка в Якутии, по предварительной информации, их было двое, спасатели ищут второго ребенка.
В МЧС установили, что возраст детей 8 и 9 лет. На месте происшествия они находились вместе с родителями.
"Проводится процессуальная проверка по факту гибели … при купании в реке Лена вблизи села Еланка Хангаласского района Якутии несовершеннолетней девочки и безвестного исчезновения второго ребенка", - рассказала Колесник.
Спасатели сообщили об обнаружении тела первого ребенка в 14.51 (8.51 мск).
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