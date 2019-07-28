В Якутии во время купания на несанкционированном пляже погиб ребенок

ЯКУТИЯ, 28 июл – РИА Новости. Ребенок погиб во время купания на несанкционированном пляже у села Еланка в Якутии, по предварительной информации, их было двое, спасатели ищут второго ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
В ближайшие дни практически на всей территории Якутии, особенно в центральных, западных и южных районах ожидается жаркая погода – от плюс 27 до плюс 32 градусов.
Несмотря на усилия местных властей, взрослые и дети осаждают несанкционированные пляжи, подвергая себя опасности.
В воскресенье в МЧС поступила информация о том, что на берегу реки Лена у села Еланка Хангаласского района на несанкционированном месте для купания пропали дети.
Как отметили в ведомстве, на место происшествия выехали сотрудники центра ГИМС и спасатели.
"Сотрудниками ведомства извлечено тело одного ребенка", – рассказали в пресс-службе.
Для оказания помощи родственникам пропавших организована работа психолога Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.
Во время купания на несанкционированном пляже на реке вблизи острова Пономарев в Якутске 15 июля утонули трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет и четверо мужчин от 45 до 47 лет, которые бросились в воду, спасая детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".