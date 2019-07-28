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РИА Новости

"Северный поток" на четыре дня раньше возобновил работу после ремонта

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, при этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream.
Ранее в июле компания сообщала, что остановка газопровода на техническое обслуживание продлится с 16 по 30 июля.
"С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", - говорится в сообщении.
"Техническое обслуживание объектов газопровода "Северный поток" является важной частью долгосрочной стратегии управления целостностью трубопровода, что позволяет обеспечивать достижение наивысших стандартов безопасности и надежности поставок природного газа в Европу", - прокомментировал директор по техническому обслуживанию Nord Stream AG Оливье Эскол.
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В сообщении отмечается, что план по всем необходимым техническим работам был заранее скоординирован со всеми партнерами, расположенными выше и ниже по потоку. Временная остановка ниток газопровода была заблаговременно учтена в заявках на транспортировку газа европейским партнерам.
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Северный потокРоссияЭкономика
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