"Северный поток" на четыре дня раньше возобновил работу после ремонта

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, при этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream.

Ранее в июле компания сообщала, что остановка газопровода на техническое обслуживание продлится с 16 по 30 июля.

"С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", - говорится в сообщении.

"Техническое обслуживание объектов газопровода "Северный поток" является важной частью долгосрочной стратегии управления целостностью трубопровода, что позволяет обеспечивать достижение наивысших стандартов безопасности и надежности поставок природного газа в Европу", - прокомментировал директор по техническому обслуживанию Nord Stream AG Оливье Эскол.