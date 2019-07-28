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РИА Новости

Полиция Гонконга арестовала 14 участников субботней акции протеста

Вчера, 14:12
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© REUTERS / Edgar SuПротесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
© REUTERS / Edgar Su
ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга арестовала организатора несанкционированных протестов, которые прошли в субботу на севере Гонконга, а также еще 13 человек в связи со столкновениями с полицией, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Сообщается, что Макс Чхун был арестован по подозрению в подстрекательстве к проведению незаконного собрания. Кроме того, полиция арестовала еще 13 человек в связи со столкновениями, которые произошли между сотрудниками полиции и демонстрантами.
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
27 июля, 19:20
В ходе протестов в Гонконге пострадали девять человек
В субботу более 288 тысяч человек вышли на несанкционированные протесты в районе Юаньлан в Новых территориях на севере Гонконга, несмотря на запрет полиции. Участники марша выступали не только против поправок к закону об экстрадиции, но и против нападений преступных группировок, которые произошли в прошлые выходные на этой же станции метро, когда пострадали 45 человек.
Полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Участники несанкционированного протеста выстроили на улицах баррикады, заблокировав движение в районе Юаньлан, бросали в сотрудников правоохранительных органов обломки кирпичей, камни, металлические прутья.
По данным СМИ, в результате столкновений пострадали 23 человек.
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