Полиция Гонконга арестовала 14 участников субботней акции протеста

Сообщается, что Макс Чхун был арестован по подозрению в подстрекательстве к проведению незаконного собрания. Кроме того, полиция арестовала еще 13 человек в связи со столкновениями, которые произошли между сотрудниками полиции и демонстрантами.

В субботу более 288 тысяч человек вышли на несанкционированные протесты в районе Юаньлан в Новых территориях на севере Гонконга, несмотря на запрет полиции. Участники марша выступали не только против поправок к закону об экстрадиции, но и против нападений преступных группировок, которые произошли в прошлые выходные на этой же станции метро, когда пострадали 45 человек.