МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главк МЧС по Москве распространил экстренное предупреждение о ветре до 17 метров в секунду с 14.00 до 21.00 в воскресенье в столице.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 28 июля по городу Москве местами ожидается усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.