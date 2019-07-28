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РИА Новости

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье

Вчера, 13:47
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главк МЧС по Москве распространил экстренное предупреждение о ветре до 17 метров в секунду с 14.00 до 21.00 в воскресенье в столице.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 28 июля по городу Москве местами ожидается усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.
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МЧСМоскваОбщество
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