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РИА Новости

В Крыму американцам посоветовали изучать опыт Крыма лично, а не с воздуха

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф и Медведь гору
Вид на Гурзуф и Медведь гору
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Гурзуф и Медведь гору. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Полеты военных самолетов США у крымских границ связаны с изучением масштабов развития российского полуострова, но американцам лучше посетить Крым с официальным визитом и лично перенять опыт РФ по развитию своих территорий, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что два воздушных судна ВМС США провели разведку у берегов Крыма.
Американский самолет P-8A Poseidon
27 июля, 23:32
Два американских самолета провели разведку у Крыма
"Мы не можем запретить американским самолетам летать возле наших границ, главное им не переходить черту дозволенного. Если американские власти так уж сильно интересует динамика развития Крыма и его военная мощь, то могут приехать с официальным визитом в российский регион, чтобы перенять опыт России по масштабному развитию территорий", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, никакая аэрофотосъемка не отразит положение дел в Крыму, как это смогут сделать личная встреча и общение с крымчанами.
"Призываю американских чиновников и политиков посмотреть правде в глаза, проявить политическое мужество, мудрость и приехать, согласовав визит через МИД РФ, в Крым", - сказал Бальбек.
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Руслан БальбекКрымРоссияСШАВ мире
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