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РИА Новости

Спасатели начали эвакуировать жителей Тулуна из-за угрозы паводка

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. МЧС эвакуирует жителей Тулуна и Тулунского района в Иркутской области из-за угрозы подтопления, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
В зоне возможного паводка — районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК города Тулуна, а также близлежащие населенные пункты: Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.
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Для оказания помощи при эвакуации из Братска направлен вертолет Ми-8.
Накануне местные власти сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. По информации гидрометеорологов, уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.
Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Военные продолжают ликвидировать последствия паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу, подвозят и выдают питьевую воду, исследуют пробы воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.
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