Спасатели начали эвакуировать жителей Тулуна из-за угрозы паводка

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. МЧС эвакуирует жителей Тулуна и Тулунского района в Иркутской области из-за угрозы подтопления, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
В зоне возможного паводка — районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК города Тулуна, а также близлежащие населенные пункты: Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.
Вчера, 03:17Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей
Для оказания помощи при эвакуации из Братска направлен вертолет Ми-8.
Накануне местные власти сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. По информации гидрометеорологов, уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.
Чрезвычайная ситуация федерального масштаба
В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.
Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Военные продолжают ликвидировать последствия паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу, подвозят и выдают питьевую воду, исследуют пробы воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.