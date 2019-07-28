Спасатели начали эвакуировать жителей Тулуна из-за угрозы паводка

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. МЧС эвакуирует жителей Тулуна и Тулунского района в Иркутской области из-за угрозы подтопления, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

В зоне возможного паводка — районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК города Тулуна, а также близлежащие населенные пункты: Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Для оказания помощи при эвакуации из Братска направлен вертолет Ми-8.

Накануне местные власти сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. По информации гидрометеорологов, уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.