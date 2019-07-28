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РИА Новости

Доля нового оружия и техники в ВМФ превысила 62%, заявил Путин

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Доля современных вооружений в Военно-морском флоте РФ превысила 62%, но нужно продолжать обновление флота, заявил президент России Владимир Путин.
"Наш долг - преумножить могущество Военно-морского флота России - надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты", - сказал он, выступая на торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ.
По словам главы государства, "их успешное развитие - это обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан".
"Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%, и надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов", - сказал президент.
Путин поблагодарил всех, кто трудится в Оборонно-промышленном комплексе на развитие флота. Он напомнил, что Россия обладает самой протяженной в мире морской границей и обладает мощный флотом с великой историей, которая создавалась трудом, талантом, волей и победами многих поколений моряков.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Вчера, 11:52
ВМФ уверенно обеспечивает безопасность страны, заявил Путин
Президент подчеркнул, что в России гордятся славной историей своего флота и безупречной службой моряков Отечеству.
Он выразил уверенность, что для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.
"Морское дело уже более трех веков - одно из самых почитаемых и почетных в России. Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплоченность флотских экипажей, их строгую выучку в длительных трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота", - сказал Путин.
Он отметил, что задачи, которые в настоящее время решает ВМФ России, требуют современных знаний и передовых профессиональных навыков.
В соответствии с действующей Государственной программой вооружения до 2027 года, в состав ВМФ должно войти более 180 кораблей и судов, в том числе новых проектов. Как заявлял в июне главком ВМФ Николай Евменов, "только в этом году на флот поступят 15 боевых кораблей и 20 судов обеспечения".
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