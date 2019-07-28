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РИА Новости

На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника

Вчера, 13:24
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© УФСИН России по Краснодарскому краюСбежавший в Армавире преступник Антон Санников
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
© УФСИН России по Краснодарскому краю
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. В городе Армавире полицейские задержали Антона Санникова, обвиняемого в убийстве старшего брата, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.
По информации местных СМИ, 24 июля подследственный сбежал во время передачи от одного конвоя другому на вокзале "Армавир-2": он бросил сумку в охранника и спрятался за железнодорожными вагонами.
Преступника объявили в федеральный розыск и назначили вознаграждение тому, кто сообщит о его местонахождении.
Сегодня правоохранителям удалось задержать мужчину в поселке Маяк и доставить в отдел полиции.
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