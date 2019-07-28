На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника

© УФСИН России по Краснодарскому краю Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников

СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. В городе Армавире полицейские задержали Антона Санникова, обвиняемого в убийстве старшего брата, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

По информации местных СМИ, 24 июля подследственный сбежал во время передачи от одного конвоя другому на вокзале "Армавир-2": он бросил сумку в охранника и спрятался за железнодорожными вагонами.

Преступника объявили в федеральный розыск и назначили вознаграждение тому, кто сообщит о его местонахождении.