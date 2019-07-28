В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке

ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.

Местом переговоров, как и в предыдущие годы, стал отель Palaus Coburg.

Нынешнее заседание совместной комиссии, как ожидается, станет подготовкой к министерским переговорам по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Встреча проходит на фоне роста напряженности в Персидском заливе и обострения отношений уже не только между Тегераном и Вашингтоном, но Ираном и Великобританией. При этом глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ситуация с задержаниями танкеров и намерением США создать коалицию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе не отразятся на предстоящей встрече.