Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T13:24Z
https://ria.ru/20190728/1556947498.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке

Вчера, 13:24
704
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.
Местом переговоров, как и в предыдущие годы, стал отель Palaus Coburg.
Нынешнее заседание совместной комиссии, как ожидается, станет подготовкой к министерским переговорам по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Встреча проходит на фоне роста напряженности в Персидском заливе и обострения отношений уже не только между Тегераном и Вашингтоном, но Ираном и Великобританией. При этом глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ситуация с задержаниями танкеров и намерением США создать коалицию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе не отразятся на предстоящей встрече.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
27 июля, 20:47
МИД надеется, что тема Ормузского пролива не скажется на встрече по Ирану
Он подчеркнул, что Москва продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг ядерной сделки, в том числе по объемам наработки тяжелой воды, но ответственность должны проявлять все участники совместного всеобъемлющего плана действий.
112110
Обсудить 0
ВеликобританияФранцияГерманияКитайВенаРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Иран назвал план ЕС разместить флот в Персидском заливе враждебным
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Замглавы МИД Ирана рассказал об итогах заседания совместной комиссии в Вене
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Тегеране заявили, что ядерный реактор в иранском Араке продолжит работу
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Лента
новостей
Вид на Гурзуф и Медведь гору
В Крыму американцам посоветовали изучать опыт Крыма лично, а не с воздуха
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: близкий к Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока — 2"
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Первые операции через систему INSTEX уже совершены, заявил Рябков
ВСУ усиливают подавление сигнала беспилотников ОБСЕ, заявили в ДНР
В Кабуле около отеля прогремел взрыв, пострадали шесть человек
Панорама Тегерана, Иран
Иран сократит обязательства по СВПД, если его требования не удовлетворят
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Доля нового оружия и техники в ВМФ превысила 62%, заявил Путин
Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
Лента новостейМолния