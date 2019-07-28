В Тулуне восстановили шестой участок защитной дамбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили шестой участок земляной защитной дамбы на реке Ия в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Военные самосвалы высыпали около 4 тысяч кубических метров скального грунта в шестой участок дамбы, который был поврежден в результате паводка. Ширина участка составляет около 50 метров, а высота - до 7 метров. Работы по восстановлению продолжались в течение дня, несмотря на сложные метеоусловия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные восстановили пять поврежденных участков, два из них - сверх плана по просьбе администрации города Тулуна.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению. Они подвозят и выдают питьевую воду населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков – были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.