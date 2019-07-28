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РИА Новости

В Тулуне восстановили шестой участок защитной дамбы

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили шестой участок земляной защитной дамбы на реке Ия в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Военные самосвалы высыпали около 4 тысяч кубических метров скального грунта в шестой участок дамбы, который был поврежден в результате паводка. Ширина участка составляет около 50 метров, а высота - до 7 метров. Работы по восстановлению продолжались в течение дня, несмотря на сложные метеоусловия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные восстановили пять поврежденных участков, два из них - сверх плана по просьбе администрации города Тулуна.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению. Они подвозят и выдают питьевую воду населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.
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Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков – были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.
Ранее сообщалось, что, по информации гидрометеорологов, в связи с осадками уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.
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