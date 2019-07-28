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РИА Новости

Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Симферополе
Сотрудники правоохранительных органов в Симферополе
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена глава районной администрации, которая, по версии правоохранителей, получила через посредника взятку", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, оперативники задокументировали передачу женщине 189 тысяч рублей, направленных через посредника от директора фирмы, работающей на территории Ленинского района. "Согласно предварительной информации, деньги передавались за оказание покровительства предприятию при проведении ремонтных работ", - отметили в пресс-службе.
По данным материалам следователи возбудили уголовное дело за получение должностным лицом взятки в крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом.
По данным крымского управления СК РФ, в настоящее время подозреваемая задержана, устанавливаются все обстоятельства преступления.
В свою очередь, источник в администрации района сообщил РИА Новости, что речь идет о Светлане Ивановой. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле выразил ей недоверие после изучения документов антикоррупционного комитета, после этого Иванова ушла в отставку.
Ленинский район - самый крупный по площади район Крыма, занимает территорию в восточной части полуострова и южную часть Арабатской стрелки. Омывается водами Азовского моря на севере, Черного на юге и Керченского пролива на востоке. Административный центр района - поселок городского типа Ленино.
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