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РИА Новости

Иран назвал план ЕС разместить флот в Персидском заливе враждебным

Вчера, 13:13
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© U.S. Navy photoЭсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
© U.S. Navy photo
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал "враждебными" планы ряда европейских стран по развертыванию флота в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Великобритания намерена созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
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"Мы услышали о том, что они планируют разместить европейский флот в Персидском залив, конечно, это враждебное послание, которое провоцирует и обостряет напряженность", - заявил Рабии.
Он добавил, что Иран является одним из основных гарантов безопасности в Персидском заливе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.
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Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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