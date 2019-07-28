Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен продемонстрировали, что не хотят стареть

МОСКВА 28 июл - РИА Новости. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен записали совместное видео, в котором показали, что не собираются стареть.

"Мужчины, которые не собираются взрослеть. В самом деле, зачем? Мы просто веселимся. Стареть - это так некрасиво!" – прокомментировал видео Сталлоне, разместивший его у себя в Инстаграме.

В ролике Сталлоне старается заслонить Шварценеггера рукой, утверждая, что она выглядит лучше, чем лицо актера. Тот начинает спорить: "Он думает, что его рука лучше?! Да посмотрите, какой я красавец".