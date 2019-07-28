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РИА Новости
Культура

Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен продемонстрировали, что не хотят стареть

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкП/к, посвященная предпремьерному показу фильма "Неудержимые" в Киеве
П/к, посвященная предпремьерному показу фильма Неудержимые в Киеве
© РИА Новости / Григорий Василенко
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МОСКВА 28 июл - РИА Новости. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен записали совместное видео, в котором показали, что не собираются стареть.
"Мужчины, которые не собираются взрослеть. В самом деле, зачем? Мы просто веселимся. Стареть - это так некрасиво!" – прокомментировал видео Сталлоне, разместивший его у себя в Инстаграме.
В ролике Сталлоне старается заслонить Шварценеггера рукой, утверждая, что она выглядит лучше, чем лицо актера. Тот начинает спорить: "Он думает, что его рука лучше?! Да посмотрите, какой я красавец".
Пользователи в комментариях назвали актеров "легендами", "суперзвездами" и "героями", которые "отлично выглядят" и "всегда будут молодыми".
Кадр из фильма Неудержимые 2
7 июля, 13:23
Сильвестр Сталлоне снимет продолжение "Неудержимых"
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КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыДольф ЛундгренСильвестр СталлонеАрнольд Шварценеггер
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