Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами

Партия украинского лидера Владимира Зеленского проведет образовательный интенсив для избранных в Раду. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал это обучение банальным.

Партия Зеленского будет учить избранных в Раду "работать депутатами" Партия украинского лидера Владимира Зеленского проведет образовательный интенсив для избранных в Раду. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал это обучение банальным.

По его словам, "при такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект".

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.