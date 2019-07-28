Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней" . Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет

Корреспондент издания, проводивший интервью, предположил, что Алибасов заработал много денег за счет шумихи вокруг своего отравления. В ответ на это продюсер отметил, что выгоду получил только его сын.

"Не я заработал! Сын заработал! Двадцать миллионов!" — заявил Алибасов.

По словам продюсера, из этой суммы он не получил от сына даже "100 рублей на лекарства", так как тот просто исчез после его выздоровления и с тех пор не виделся с отцом.

Отравление "Кротом"

В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.

Позже в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.

В начале июля телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала часть переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, из которой следует, что отравление продюсера средством для очистки труб было инсценировано ради пиара, а в больницу его положили из-за проблем с алкоголем.