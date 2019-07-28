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РИА Новости

Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

Вчера, 12:58
43667
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".
Корреспондент издания, проводивший интервью, предположил, что Алибасов заработал много денег за счет шумихи вокруг своего отравления. В ответ на это продюсер отметил, что выгоду получил только его сын.

"Не я заработал! Сын заработал! Двадцать миллионов!" — заявил Алибасов.

По словам продюсера, из этой суммы он не получил от сына даже "100 рублей на лекарства", так как тот просто исчез после его выздоровления и с тех пор не виделся с отцом.

Отравление "Кротом"

В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
12 июля, 05:15
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Позже в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.
В начале июля телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала часть переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, из которой следует, что отравление продюсера средством для очистки труб было инсценировано ради пиара, а в больницу его положили из-за проблем с алкоголем.
В ответ пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что не знает, кто предоставил Первому каналу скриншот, и отметил, что "это никакое не доказательство".
Бари Алибасов
17 июля, 09:20
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Шоу-бизнес
Популярные комментарии
мне одному этот Алибасов уже порядком поднадоел?
28 июля, 13:22
Александр Сергеевич
6140001
Блин они давно не кому не интересны
28 июля, 13:07
Юрий Тюнев
4510002
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