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РИА Новости

Венедиктов назвал Кара-Мурзу-старшего блистательным публицистом

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Журналист Владимир Кара-Мурза-старший был блистательным публицистом, историком и другом, все, что он делал, он делал честно и до конца, сказал главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
В воскресенье стало известно, что журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни.
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"Володя был блистательным историком, блистательным публицистом, блистательным журналистом, блистательным другом! Все, что он делал, он делал честно и до конца. Он последнее время тяжело болел, но тяжелобольной он приходил на работу, на "Эхо" (радиостанция "Эхо Москвы" - ред.), и когда ему предлагали отдохнуть, пропустить передачу, он все время говорил: "Есть еще, что много сказать, много сделать", - сказал РИА Новости Венедиктов.
"Он называл себя потомком Чингисхана, что в известной мере верно, и мы все время думали, как мы поедем в Монголию и будем под его благодатью жить - не случилось, очень грустно", - добавил журналист.
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Владимир Кара-МурзаАлексей Венедиктов (журналист)Общество
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