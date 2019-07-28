Венедиктов назвал Кара-Мурзу-старшего блистательным публицистом

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Журналист Владимир Кара-Мурза-старший был блистательным публицистом, историком и другом, все, что он делал, он делал честно и до конца, сказал главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Володя был блистательным историком, блистательным публицистом, блистательным журналистом, блистательным другом! Все, что он делал, он делал честно и до конца. Он последнее время тяжело болел, но тяжелобольной он приходил на работу, на "Эхо" (радиостанция "Эхо Москвы" - ред.), и когда ему предлагали отдохнуть, пропустить передачу, он все время говорил: "Есть еще, что много сказать, много сделать", - сказал РИА Новости Венедиктов.