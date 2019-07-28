ВСУ усиливают подавление сигнала беспилотников ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинское командование поручило подразделениям радиоэлектронной борьбы усилить противодействие полетам беспилотников миссии ОБСЕ вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По полученной нами информации, командованием оккупационных сил отдано указание подчиненным командирам 20-го и 305-го батальонов радиоэлектронной борьбы об усилении противодействия БПЛА ОБСЕ вблизи линии соприкосновения", - сказал Басурин.

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Он отметил, что в указаниях украинского командования "впервые прописана дисциплинарная ответственность командиров подразделений РЭБ ВСУ в случае выявления ОБСЕ с помощью БПЛА запрещённой техники, позиций или иной дискредитирующей ВСУ информации".