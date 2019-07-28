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РИА Новости

Пассажиры московского метро совершили более миллиарда поездок с начала года

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 1,2 миллиарда поездок в столичном метро совершили москвичи и гости города с начала 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Более 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие. Это более чем на 25 миллионов поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что популярность метро повысилась благодаря обновлению парка поездов, увеличению сервисов для пассажиров и открытию новых станций.
По данным на портале, в Москве с 2011 года в эксплуатацию ввели 155 километров линий метро и МЦК, 81 новую станцию, три дополнительных вестибюля подземки и МЦК, а также 10 электродепо.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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