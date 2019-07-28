Пассажиры московского метро совершили более миллиарда поездок с начала года

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 1,2 миллиарда поездок в столичном метро совершили москвичи и гости города с начала 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Более 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие. Это более чем на 25 миллионов поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что популярность метро повысилась благодаря обновлению парка поездов, увеличению сервисов для пассажиров и открытию новых станций.