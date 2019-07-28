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РИА Новости

Умерла актриса, озвучивавшая Минни-Маус

Вчера, 12:46
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© AFP 2019 / Getty Images / Alberto E. RodriguezАмериканская актриса Расси Тейлор
Американская актриса Расси Тейлор
© AFP 2019 / Getty Images / Alberto E. Rodriguez
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американская актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус в мультфильмах Disney, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает компания Walt Disney.
"Признанная актриса озвучивания и легенда Disney Расси Тейлор скончалась в (городе. — Прим. ред.) Глейндейле, Калифорния, 26 июля 2019 года. Ей было 75 лет", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Расси Тейлор более 30 лет озвучивала в различных проектах Disney Минни-Маус — подружку Микки-Мауса, знаменитого героя-мышонка мультфильмов Уолта Диснея.
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