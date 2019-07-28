Умерла актриса, озвучивавшая Минни-Маус

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американская актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус в мультфильмах Disney, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает компания Walt Disney.

"Признанная актриса озвучивания и легенда Disney Расси Тейлор скончалась в (городе. — Прим. ред.) Глейндейле, Калифорния, 26 июля 2019 года. Ей было 75 лет", — говорится в сообщении компании.