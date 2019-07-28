Путин после парада ВМФ пообщался с пострадавшими от паводка в Приангарье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге немного пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области, которые в качестве гостей приехали на торжества по случаю Дня ВМФ в Петербурге.
По окончании смотра президент подошел к трибуне, с которой семьи смотрели парад, и немного поговорил с детьми и их родителями. Среди гостей был и его "старый" знакомый - маленький Матвей Николаевич Сафронов, с которым президент говорил во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун.
"Понравилось? Не устали?" - поинтересовался Путин.
Гости поделились своими впечатлениями от увиденного, поблагодарили за приглашение на парад.
"Заеду к вам", - пообещал на прощание президент.
Попрощавшись с ними, он прошёл вдоль трибун со зрителями, поздравляя их с праздником.