Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T12:42Z
https://ria.ru/20190728/1556946710.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155694/66/1556946690_347:623:2880:2048_1036x0_80_0_0_b651baf120c49355e112cefb8f4776bb.jpg
РИА Новости

Путин после парада ВМФ пообщался с пострадавшими от паводка в Приангарье

Вчера, 12:42
393
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге немного пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области, которые в качестве гостей приехали на торжества по случаю Дня ВМФ в Петербурге.
По окончании смотра президент подошел к трибуне, с которой семьи смотрели парад, и немного поговорил с детьми и их родителями. Среди гостей был и его "старый" знакомый - маленький Матвей Николаевич Сафронов, с которым президент говорил во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун.
Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Вчера, 11:24
ВМФ одним из первых использует новейшую технику, заявил Путин
"Понравилось? Не устали?" - поинтересовался Путин.
Гости поделились своими впечатлениями от увиденного, поблагодарили за приглашение на парад.
"Заеду к вам", - пообещал на прощание президент.
Попрощавшись с ними, он прошёл вдоль трибун со зрителями, поздравляя их с праздником.
702025
Обсудить 0
День ВМФ России – 2019Владимир ПутинИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин общается со зрителями Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин после военно-морского парада пообщался с жителями Петербурга
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Доля нового оружия и техники в ВМФ превысила 62%, заявил Путин
Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
ВМФ одним из первых использует новейшую технику, заявил Путин
Военнослужащие маршируют с Андреевским флагом на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Лента
новостей
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Россия всегда будет помнить подвиги российских моряков, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выступает во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Россия будет строить уникальный флот для сильной державы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
ВМФ уверенно обеспечивает безопасность страны, заявил Путин
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на катере Раптор совершает обход парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада. 28 июля 2019
Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде
Презентация нового проекта Киноконцерт
Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову
В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
Путин на встрече с родными погибших подводников обсудил помощь семьям
Владимир Кара-Мурза
В СЖР выразили соболезнования семье Владимира Кара-Мурзы-старшего
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Тулуне восстановили шестой участок защитной дамбы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
Лента новостейМолния