Путин после парада ВМФ пообщался с пострадавшими от паводка в Приангарье

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге немного пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области, которые в качестве гостей приехали на торжества по случаю Дня ВМФ в Петербурге.

По окончании смотра президент подошел к трибуне, с которой семьи смотрели парад, и немного поговорил с детьми и их родителями. Среди гостей был и его "старый" знакомый - маленький Матвей Николаевич Сафронов, с которым президент говорил во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун.

"Понравилось? Не устали?" - поинтересовался Путин.

Гости поделились своими впечатлениями от увиденного, поблагодарили за приглашение на парад.

"Заеду к вам", - пообещал на прощание президент.