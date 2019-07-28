В СЖР выразили соболезнования семье Владимира Кара-Мурзы-старшего

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования семье журналиста Владимира Кара-Мурзы-старшего, который скончался в воскресенье, сказал глава СЖР Владимир Соловьев.
В воскресенье стало известно, что журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни.
"Я не был знаком с ним близко, несколько раз пересекались. Единственное, что могу сказать, что человек был яркий, талантливый. От имени Союза журналистов могу выразить соболезнования семье и близким", - сказал РИА Новости Соловьев.