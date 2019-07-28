Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T12:35Z
https://ria.ru/20190728/1556946569.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155283/61/1552836179_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_182b49d3532ff7a303353e9cb9ee34d1.jpg
РИА Новости
Культура

Юлия Меньшова заглянула в будущее в день своего 50-летия

Вчера, 12:35
199
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Юлия Меньшова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Телеведущая и актриса Юлия Меньшова, которая сегодня отмечает 50-летие, написала оптимистичный пост в Инстаграме и присоединилась к популярному флешмобу FaceApp.
"Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой, меня мой возраст никогда не придавливал, - написала Меньшова. - Кстати, популярный в этом месяце флешмоб с фотографиями в старости из FaceApp я специально отложила до этого дня, чтобы заглянуть в будущее именно сегодня. Надо признаться, результат меня более чем устраивает. Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать".
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015
16 июля, 10:54
Леонид Агутин сам себя поздравил с днем рождения и назвал "молодцом"
200000
КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия Меньшова
Рекомендуем
Кадр из сериала Рассказ служанки
"Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон
РИА
Новости
Презентация нового проекта Киноконцерт
Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову
Актриса Анна Михалкова на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой История одного назначения
Анна Михалкова рассказала, как проводит отпуск последние 20 лет
Дело о ДТП в Приморье, где водитель сбил семью и скрылся, передано в суд
Лента
новостей
Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана Корсар в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ
Балет и оркестр Большого театра отправились на масштабные гастроли в Лондон
Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival
В Сочи пройдет Международный фестиваль Sochi Jazz
В Кемеровской области в лесу пропал трехлетний ребенок
Балет Спящая красавица в Новосибирском академическом театре оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета выступит в ГАБТе впервые за 40 лет
П/к, посвященная предпремьерному показу фильма Неудержимые в Киеве
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен продемонстрировали, что не хотят стареть
Модель Камила Морроне
Камила Морроне, девушка Леонардо Ди Каприо, ответила хейтерам
Луи Дюкре и Мари Шевалье
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
Президент Украины Владимир Зеленский
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий на фестивале православного пения
Лауреатом фестиваля "Просветитель" стал Хор Валаамского монастыря
Кадр из фильма Брестская крепость
Семье погибшей актрисы Никоновой окажут помощь, заявил режиссер Котт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
09:04На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
Лента новостейМолния