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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Московском Кремле начался крестный ход по случаю Дня крещения Руси

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где пройдет торжественный молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 10:11
В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.
В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.
Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после - русские цари венчались на царство. В XIV – XVII веках Успенский собор – усыпальница предстоятелей Русской церкви. Сейчас Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения.
памятник легендарному русскому князю Владимиру в Буэнос-Айресе
Вчера, 03:18
День крещения Руси
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Религия и мировоззрениеМоскваРоссияОбщество
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
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