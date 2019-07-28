В Московском Кремле начался крестный ход по случаю Дня крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где пройдет торжественный молебен святому.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.

Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.

В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.