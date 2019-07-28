Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 93-летием народную артистку СССР Инну Макарову, высоко оценив ее актерское мастерство и многогранное творчество, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с днем рождения. Ваше высокое актерское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу", - говорится в телеграмме.
Глава РФ подчеркнул, что актриса создала целую галерею ярких, полюбившихся зрителям образов, которые стали настоящей классикой. По словам Путина, она вдохновила немало молодых людей идти в искусство и вносить вклад в развитие отечественной культуры.
"Желаю вам здоровья, благополучия и бодрости духа", - добавляется в телеграмме.
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