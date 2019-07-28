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РИА Новости

Стали известны подробности гибели актрисы Вероники Никоновой на Аляске

Вчера, 12:09
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© Беларусьфильм (2010)Кадр из фильма "Брестская крепость"
Кадр из фильма Брестская крепость
© Беларусьфильм (2010)
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал, почему не успел спасти девушку во время перехода через реку Текланика.
По словам мужчины, во время перехода через реку молодожены допустили несколько ошибок, которые привели к трагической развязке. Он отметил, что к тому моменту, как они добрались до реки, оба очень устали. Кроме того, они не знали точно правила безопасности, и девушка могла неправильно обвязать страховочную веревку вокруг тела.
Как рассказал Маркелов, Никонова начала просить о помощи менее чем на полпути, когда уровень воды для нее был уже выше пояса. Когда мужчина смог пробраться к девушке сквозь течение, она повисла на страховочной веревке и находилась над водой.
Маркелов попытался тянуть веревку к берегу, но девушка погрузилась под воду, куда ее затянули тяжелые намокшие вещи.
"Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание", — рассказал Маркелов "Комсомольской правде".
Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта "Брестская крепость". Несколько лет назад актриса переехала в США.
Кадр из фильма Брестская крепость
27 июля, 14:51
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