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РИА Новости

Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

Вчера, 12:05
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило Министерство обороны еврейского государства.
"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.
"Летные испытания <...> успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей. <...> Испытания проводились на Аляске с тем, чтобы проверить возможности, которые невозможно протестировать в Израиле", — сказано в пресс-релизе.
Глава правительства и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успех испытаний "превзошел то, что можно вообразить".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Хец-3" успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которых мы прежде не видели. Исполнение было идеальным — каждый раз в яблочко", — сказал он.
"Сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены по нам из Ирана или откуда бы то ни было еще. Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства", — добавил Нетаньяху.
По его словам, испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий. В стрельбах был задействован американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения союзников, добавили военные.
На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболла".
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АляскаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Отличная новость!
28 июля, 14:52
Coroner Lemur
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90% ракет выпущенных по территории Израиля перехватываются это самы высокий показатель в мире. Израильская система ПВО признана лучшей в мире т.к. только она используется в реальных боевых условиях еще американский пэтриот. Ни одна из современных российских систем с300 с 400 в реальных боевых условиях не применялась. Только сечас в Сирии их обкатывают.
28 июля, 15:23
АСАртур Саляхов
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