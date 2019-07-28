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РИА Новости
Война в Сирии

В Тартусе прошел парад в честь Дня ВМФ

Вчера, 12:03
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© Фото : Минобороны РФПарад на рейде сирийского порта Тартус
Парад на рейде сирийского порта Тартус
© Фото : Минобороны РФ
Парад на рейде сирийского порта Тартус. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, состоялся на рейде сирийского порта Тартус в День Военно-морского флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка "Старый-Оскол", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", судно обеспечения плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера", - говорится в сообщении.
Видео парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Вчера, 06:50
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня военно-морского флота
Как информирует департамент, в авиационной части парада приняли участие самолёты и вертолеты авиационной группы: фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. "Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над акваторией порта Тартус", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в честь Дня ВМФ на фрегате "Адмирал Григорович" наградили моряков и экипажи кораблей за отличные результаты в боевой подготовке при выполнении задач в Средиземном море.
Парад завершится демонстрацией возможностей современных российских кораблей и выучки личного состава в выступлениях корабельной группы, добавляется в сообщении.
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Война в СирииСредиземное мореСирияРоссияБезопасностьВ мире
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