В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление. При этом на сайте ЕС нет ни одного заявления с критикой в адрес действий полиции и задержаний участников многочисленных акций "желтых жилетов" во Франции или антииммигрантских маршей в Германии.

В Москве в субботу прошел митинг, который не был согласован с властями. Акцию организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, за различные правонарушения задержаны 1074 человека.

"Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе известные оппозиционеры и журналисты, были задержаны сегодня в Москве. Они призывали к свободным и демократическим выборам в Москве... Эти задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов происходят после проведенной в последние дни тревожной серии арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков и вновь серьезно подрывают основные права на свободу слова, ассоциаций и собраний", - говорится в заявлении Косьянчич, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

"Мы ожидаем, что власти Российской Федерации будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов", - добавила Косьянчич.

В пятницу посольство Германии в России прокомментировало в Twitter ход подготовки к региональным выборам в России, отметив, что "власти не допустили к ним многих оппозиционеров". Дипмиссия заявила, что "крайне обеспокоена" ситуацией. МИД России в ответ на эту запись призвал не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Во Франции правоохранительные органы часто применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы в отношении демонстрантов, нарушающих общественный порядок на массовых акциях. В разгар протестов "желтых жилетов" в декабре прошлого года число задержанных по всей Франции составило около 1,4 тысячи человек.

Представители ЕК, отвечая на вопросы о протестах "желтых жилетов", как правило, переадресуют их национальным властям, как в части обеспечения порядка, так и политического содержания, при этом подчеркивают приверженность ЕС свободе собираться и выражать свое мнение мирным способом.