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РИА Новости

В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление. При этом на сайте ЕС нет ни одного заявления с критикой в адрес действий полиции и задержаний участников многочисленных акций "желтых жилетов" во Франции или антииммигрантских маршей в Германии.
В Москве в субботу прошел митинг, который не был согласован с властями. Акцию организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, за различные правонарушения задержаны 1074 человека.
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В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев
"Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе известные оппозиционеры и журналисты, были задержаны сегодня в Москве. Они призывали к свободным и демократическим выборам в Москве... Эти задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов происходят после проведенной в последние дни тревожной серии арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков и вновь серьезно подрывают основные права на свободу слова, ассоциаций и собраний", - говорится в заявлении Косьянчич, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы.
"Мы ожидаем, что власти Российской Федерации будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов", - добавила Косьянчич.
В пятницу посольство Германии в России прокомментировало в Twitter ход подготовки к региональным выборам в России, отметив, что "власти не допустили к ним многих оппозиционеров". Дипмиссия заявила, что "крайне обеспокоена" ситуацией. МИД России в ответ на эту запись призвал не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Во Франции правоохранительные органы часто применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы в отношении демонстрантов, нарушающих общественный порядок на массовых акциях. В разгар протестов "желтых жилетов" в декабре прошлого года число задержанных по всей Франции составило около 1,4 тысячи человек.
Представители ЕК, отвечая на вопросы о протестах "желтых жилетов", как правило, переадресуют их национальным властям, как в части обеспечения порядка, так и политического содержания, при этом подчеркивают приверженность ЕС свободе собираться и выражать свое мнение мирным способом.
Полиция ФРГ тоже применяет для борьбы с незаконными уличными акциями водометы и слезоточивый газ. Так, в ходе саммита G20 в Гамбурге летом 2017 года группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В результате незаконных акций были задержаны более 200 человек.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Aleksei Zaharov
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28 июля, 12:14
ttsp1962
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