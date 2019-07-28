ВМФ уверенно обеспечивает безопасность страны, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Военно-морской флот РФ уверенно обеспечивает безопасность страны и готов дать достойный отпор любому агрессору, заявил президент России Владимир Путин.
"Наш Военно-морской флот уверено обеспечивает безопасность страны и её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.
Вчера, 04:04День Военно-морского флота РФ
По его словам, гарантией этому являются уникальные образцы вооружений и профессионализм моряков.
"Но главное здесь - мужество и выучка флотских экипажей. Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым возвышенным долгом. При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте. В минуты жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество", - подчеркнул верховный главнокомандующий.