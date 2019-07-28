ВМФ уверенно обеспечивает безопасность страны, заявил Путин

"Но главное здесь - мужество и выучка флотских экипажей. Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым возвышенным долгом. При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте. В минуты жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество", - подчеркнул верховный главнокомандующий.