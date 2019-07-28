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РИА Новости

ВМФ уверенно обеспечивает безопасность страны, заявил Путин

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Военно-морской флот РФ уверенно обеспечивает безопасность страны и готов дать достойный отпор любому агрессору, заявил президент России Владимир Путин.
"Наш Военно-морской флот уверено обеспечивает безопасность страны и её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору", - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Вчера, 04:04
День Военно-морского флота РФ
По его словам, гарантией этому являются уникальные образцы вооружений и профессионализм моряков.
"Но главное здесь - мужество и выучка флотских экипажей. Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым возвышенным долгом. При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте. В минуты жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество", - подчеркнул верховный главнокомандующий.
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День ВМФ России – 2019Владимир ПутинРоссия
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