Россия надеется, что ситуация с танкером не повлияет на встречу с Ираном

ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Москва настроена на спокойное обсуждение проблемных аспектов, связанных с реализацией совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и надеется, что ситуация вокруг задержанного Тегераном британского танкера и другие вопросы не повлияют на итоги встречи совместной комиссии по ядерной сделке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы и китайские коллеги, как я понимаю, полностью настроены на спокойную профессиональную и деловую сессию совместной комиссии. Мы не хотели, чтобы региональные дела или какие-то привходящие политические обстоятельства оказали бы на нее нежелательное, деструктивное воздействие", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли последний инцидент с задержанием британского танкера повлиять на ход встречи совместной комиссии 28 июля (РФ, Британии, КНР, Франции и ФРГ).

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.