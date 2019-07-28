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РИА Новости

Россия надеется, что ситуация с танкером не повлияет на встречу с Ираном

Вчера, 11:43
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Москва настроена на спокойное обсуждение проблемных аспектов, связанных с реализацией совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и надеется, что ситуация вокруг задержанного Тегераном британского танкера и другие вопросы не повлияют на итоги встречи совместной комиссии по ядерной сделке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы и китайские коллеги, как я понимаю, полностью настроены на спокойную профессиональную и деловую сессию совместной комиссии. Мы не хотели, чтобы региональные дела или какие-то привходящие политические обстоятельства оказали бы на нее нежелательное, деструктивное воздействие", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли последний инцидент с задержанием британского танкера повлиять на ход встречи совместной комиссии 28 июля (РФ, Британии, КНР, Франции и ФРГ).
Танкер Stena Impero
27 июля, 11:08
Российские дипломаты встретились с членами задержанного в Иране танкера
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Сергей РябковРоссияИранВ мире
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