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РИА Новости

Водитель автобуса, наехавшего на людей в Екатеринбурге, рассказал о ДТП

Вчера, 11:42
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Пострадавшие при наезде автобуса в Екатеринбурге пешеходы, по словам водителя, перебегали дорогу на красный свет, прокуратура начала проверку, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
В воскресенье на перекрестке улиц Крауля и Токарей в уральской столице автобус при повороте наехал на пешеходов, два человека были госпитализированы.
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"Со слов водителя, (пешеходы) перебегали на красный, оба в тяжелом состоянии. Сейчас (правоохранители) изучают запись с видеорегистратора и уличных камер", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что прокуратура выясняет, когда проводился последний технический осмотр автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.
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