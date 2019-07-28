Водитель автобуса, наехавшего на людей в Екатеринбурге, рассказал о ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Пострадавшие при наезде автобуса в Екатеринбурге пешеходы, по словам водителя, перебегали дорогу на красный свет, прокуратура начала проверку, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.

В воскресенье на перекрестке улиц Крауля и Токарей в уральской столице автобус при повороте наехал на пешеходов, два человека были госпитализированы.

"Со слов водителя, (пешеходы) перебегали на красный, оба в тяжелом состоянии. Сейчас (правоохранители) изучают запись с видеорегистратора и уличных камер", – сказала собеседница агентства.