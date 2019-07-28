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РИА Новости

Жертвами непогоды в Италии стали три человека

Вчера, 11:39
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© AP Photo / Luca BrunoЖара в Милане, Италия. 1 августа 2017
Жара в Милане, Италия. 1 августа 2017
© AP Photo / Luca Bruno
Жара в Милане, Италия. 1 августа 2017 . Архивное фото
РИМ, 28 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.
Местные синоптики предупреждали, что после африканского антициклона, который в минувшие две недели принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара, погода резко изменится в эти выходные. Прогноз полностью подтвердился: в субботу в результате атлантического циклона в северных и центральных районах Италии прошли ливневые дожди и грозы, сопровождавшиеся сильным градом и резкими порывами ветра. Из-за обильных осадков многие реки вышли из берегов, нанеся ущерб жилым домам и другим сооружениям.
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В субботу вечером непогода обрушилась, в частности, на Тоскану, где в городе Ареццо пропал без вести 72-летний мужчина. Как сообщил представитель местной пожарной службы, в воскресенье утром спасатели обнаружили его тело рядом с автомобилем, который, по всей видимости, захлестнула вода вышедшей из берегов реки.
Примерно в это же время в североитальянской автономной провинции Больцано молнией была убита норвежская спортсменка, принимавшая участие в забеге в горной местности. Третьей жертвой непогоды стала 27-летняя женщина, которую сильный смерч застал в автомобиле в ночь на воскресенье близ приморского городка Фочене под Римом. От этого погодного явления пострадали многие семьи из Фочене и находящегося рядом города Фьюмичино, где серьезный ущерб был нанесен почти 20 зданиям.
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